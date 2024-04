Gonçalo Pimenta, presidente da C.P. Concelhia do Funchal, é o primeiro a intervir nesta tarde que abre o arranque dos trabalhos do 19.º Congresso Regional do CDS-PP, no qual estão inscritos 300 congressistas e cuja novidade passa pela alteração dos estatutos, onde será apresentada a proposta para extinção do cargo de presidente do partido e passa apenas a vigorar o cargo de presidente da comissão política, recuando, assim, a um passado recente.

Gonçalo Pimenta começou por afirmar que Rui Barreto irá sempre ser recordado pela sua “audácia”, deixando palavras elogiosas a Barreto.

“Ajudaste e contribuíste para o crescimento da economia de 2020 a 2023”, declarou, dirigindo-se ao primeiro.

Evocou ainda, entre outras, o aumento das taxas de ocupação nos parques empresariais para realçar que o CDS-PP está preparado.