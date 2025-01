A GESBA (Empresa de Gestão do Setor da Banana) apresenta um programa educativo destinado às crianças do 1.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira.

Este projeto visa promover hábitos de alimentação saudável, destacando os benefícios nutricionais da banana da Madeira. Além disso, valoriza a tradição agrícola da ilha e o empenho dos agricultores, trabalhadores do setor e técnicos especializados que contribuem para o sucesso e sustentabilidade deste produto emblemático.

“A banana da Madeira, símbolo de qualidade e tradição, assume um papel central neste programa, não apenas pela sua relevância nutricional, mas também como reflexo da dedicação das comunidades agrícolas e do trabalho técnico especializado que assegura o seu cultivo sustentável”, diz a empresa. As sessões educativas, que estão a decorrer em escolas, incluem palestras interativas conduzidas por técnicos especializados da GESBA e profissionais de nutrição, que abordarão a importância de uma alimentação saudável e sustentável.

O programa educativo da GESBA “reafirma o compromisso da empresa com a saúde e o bem-estar das crianças, a valorização da tradição e a promoção do consumo sustentável. A dedicação dos técnicos da GESBA será fundamental para o sucesso desta iniciativa, que une saúde, sustentabilidade e identidade cultural, contribuindo para o futuro da Madeira”.