O presidente da Câmara Municipal de São Vicente apresentou hoje um conjunto de obras realizadas, em curso ou projetadas que representam para o município um investimento de 12 milhões de euros.

A um ano de terminar o terceiro e último mandato autárquico em São Vicente, José António Garcês disse estar de “consciência tranquila” com o trabalho realizado.

As palavras foram proferidas hoje, no discurso da sessão solene do 280.* aniversário do concelho, que foi assinado na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.