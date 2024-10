Termina hoje o congresso ‘A Psicologia e o Futuro’, a decorrer no Centro de Congressos da Madeira.

Ao longo do dia serão vários os temas a abordar, tendo o primeiro momento arrancado pelas 9h00 com a temática da ‘Psicologia na comunidade: contribuições e impactos na coesão social’, com moderação de Magda Cunha.

Seguem-se Catarina Matos e Sofia Pita, da CPCJ de Santa Cruz para descortinar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens enquanto contexto de intervenção psicológica e a equipa de rua da Associação protetora dos Pobres com o tema ‘Entre a margem e o cuidado: o papel da psicologia nas equipas de rua’.

’O que (não) mudou no tratamento de adições?’ será abordado pela equipa da Unidade de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência e, de seguida, Edgar Velosa falará sobre ‘Psicologia do desporto no alto rendimento: intervenção psicológica no treino desportivo’.

Já Helena Andrade leva ao púlpito o papel do psicólogo na promoção do sono de qualidade.

Haverá, ainda, tempo para ouvir Jaime Ferreira da Silva e Paulo Manica debaterem ‘O futuro do trabalho e a Psicologia: oportunidades e desafios’, antes do almoço, bem como Tiago Pereira e Paulo Santos a descortinaram ‘O que pensaria Gordon Allport 70 anos depois de 1954? A polarização, o extremismo e os contributos da Psicologia’.

Após a refeição, Miguel Ricou falará sobre psicoterapia e Sofia Ramalho e José Alberto Gonçalves olharão para os desafios da ‘geração mais qualificada de sempre’.

Seguir-se-á a temática dos comportamentos violentos na sociedade contemporânea, com Ricardo Barroso e Elisa Fonseca, e o futuro da psicologia com Francisco Mirando Rodrigues e Miguel Silva, diretor do JM.

O comentário final será feito pelas 17h15, por Marisa Alexandre.