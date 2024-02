Funchal recebe especialistas de várias universidades europeias para discutir mundo dos videojogos

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal será, nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro, palco de uma sessão científica com investigadores de várias universidades europeias, um evento dinamizado pelo consórcio eGames Lab.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a sessão intitulada ‘Level Up @ eGames Lab’ tem abertura marcada para as 9 horas de dia 21, numa sessão que contará com a presença de Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Seguir-se-ão uma série de palestras ministrada por investigadores especialistas em áreas como a utilização da inteligência artificial, da realidade estendida e da arte digital na produção de videojogos.

Serão convidados ainda especialistas como Lene Nielsen, da Universidade de Copenhaga, Sabine Madsen, da Universidade de Aalborg (ambas na Dinamarca), Nuno Correia, da Universidade Nova de Lisboa, e Terhi Marttila, do Interactive Technologies Institute e do Instituto Superior Técnico, entre outros.

No final do segundo dia, os investigadores convidados irão juntar-se para formar um painel com o propósito de discutir as diferentes abordagens no desenvolvimento de videojogos, bem como as principais dificuldades sentidas na indústria dos videojogos em Portugal e no estrangeiro.

De assinalar ainda que, durante o evento, estarão expostos 23 pósteres científicos de jovens investigadores do projeto eGames Lab sobre a investigação que os mesmos têm vindo a desenvolver desde o começo do projeto.

Recorde-se que o eGames Lab é um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência com 30 milhões de euros, cuja atividade teve início no ano passado e que tem como objetivo potenciar o setor de desenvolvimento de videojogos e das indústrias criativas Portugal.