A bênção dos animais, promovida desde há 3 anos ininterruptos no âmbito do Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, acontece amanhã nos Jardins do Lido pelas 10 horas.

A iniciativa, promovida pela autarquia do Funchal, terá a presença da vereadora do Ambiente e também com a pasta da Causa Animal, Nádia Coelho.

Está prevista “uma demonstração Cinotécnica com os cães da PSP, uma Mesa Redonda com as Associações AMAIS, Vamos Lá Madeira e Patinhas Felizes, onde será abordado o dia-a-dia, objetivos e necessidades de cada associação.

A iniciativa culmina com um Desfile Canino, aberto a todos os cães, acompanhados pelos seus tutores, independentemente da sua idade, raça ou tamanho, sendo que cada participante receberá um brinde alusivo a este dia”, informa o gabinete de comunicação da CMF.

O Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, recorde-se, nasceu da vontade de vários ecologistas em defender a causa animal na cidade de Florença.

No ano passado esta mesma iniciativa, da CMF, decorreu nos jardins do Parque de Santa Catarina, reunindo muito público.