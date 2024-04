Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, disse, esta tarde, que uma das medidas que a Câmara Municipal do Funchal quer consagrar é um apoio destinado a pessoas com 75 anos ou mais para que possam se deslocar de táxi. A medida, que será implementada no decorrer do presente mandato, contempla um valor até 20 euros mensais.

“Será um valor até 20 euros por mês para que possam sair do seu isolamento e possam ir ao que precisarem. O fomento é mesmo apoiar para que saiam e convivam”, referiu, indicando que há um “número muito expressivo” de munícipes que estão nestas circunstâncias.

Cristina Pedra, que falava, esta tarde, no âmbito da conferência ‘Os Novos Velhos’, no Colégio dos Jesuítas, adiantou que, neste momento, a Câmara está a analisar a plataforma para fazer o lançamento deste apoio.

A autarca enalteceu ainda o facto de o Funchal ser uma cidade “onde a longevidade tem qualidade de vida e dignidade na participação do seu próprio exercício da cidadania”, tendo relevado o investimento que a autarquia tem realizado no segmento sénior, assim como a estratégia municipal para o envolvimento ativo e saudável que está a ser desenvolvida.

“O nosso objetivo é a aprendizagem num contexto de estimulação cognitiva, mas também ser um local de amparo, de partilha e de socialização onde encontramos muitas vezes ações intergeracionais”, rematou.