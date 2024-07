Forum Madeira promove ‘Forum de Aventuras’

O Forum Madeira celebra o verão com o ‘Forum de Aventuras’, uma ação dedicada a todas crianças, que estará patente de 26 de julho a 14 de agosto.

Com o intuito de proporcionar uma experiência radical aos mais novos, o espaço vai ter um circuito de arborismo, composto por 4 obstáculos presos a cabos de aço e uma plataforma. Esta atividade é destinada a crianças dos 5 anos (ou que tenham uma altura mínima de 110 cm) aos 14 anos que serão acompanhadas por um monitor durante todo o percurso, numa experiência que estimula o equilíbrio, coordenação motora e a superação de desafios com toda a segurança.

O ‘Forum de Aventuras’ conta ainda com uma parede de escalada artificial, com 5 metros de altura e 1.5 metros de largura. Uma forma prática para realizar escalada com agarras artificiais, num conjunto de circuitos com alguma dificuldade, que prometem muita diversão para as crianças mais destemidas.

A dinâmica vai decorrer entre os dias 26 de julho e 14 de agosto, de 2ª a 6ª feira, das 11h00 às 13h00 e das 18h00 às 21h00, no Centro Comercial Forum Madeira. Aos sábados e domingos, o horário será das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 21h00. Para participar, basta apresentar o QR Code do perfil da APP do Forum Madeira na entrada do espaço.