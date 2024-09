“Toda a memória já foi um agora” é o mote da ação de sensibilização que vai decorrer nos dias 21 e 22 de setembro no Forum Madeira, centro comercial, gerido e comercializados pela CBRE, para assinalar a data e sensibilizar a comunidade para esta temática, cada vez mais relevante, do ponto de vista social e de saúde pública.

No próximo sábado, dia 21 de setembro, assinala-se o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer e o Forum Madeira vai assinalar a data com uma ação de sensibilização em parceria com a Associação Alzheimer Portugal, organização que procura promover a qualidade de vida das Pessoas com Demência e dos seus familiares e Cuidadores.

Nos dias 21 e 22 de setembro, quem visitar o centro comercial vai ser convidado a partilhar uma memória que será eternizada através de uma ilustração. Para tal, o Forum Madeira vai contar com Miguel Sobral, ilustrador local, que vai estar a dar forma às memórias de cada pessoa, através de uma representação visual em papel que poderá ser guardada ou oferecida a alguém especial para que um dia, através dessa pessoa e dessa ilustração, possa vir a ser recordada da mesma.

“Esta campanha de sensibilização não é apenas para os que convivem diretamente com a Doença de Alzheimer ou outra Demência, mas para toda a comunidade. Juntos, podemos criar uma rede de apoio que transforme o desconhecimento em ajuda, compreensão e empatia”, afirma Rita Paixão, diretora do Forum Madeira.

Esta ação, em parceria com a Alzheimer Portugal, reforça o compromisso contínuo da CBRE com o programa Caring for Communities, que procura, sensibilizar clientes, colaboradores e toda a comunidade para esta temática cada vez mais relevante, do ponto de vista social e de saúde pública.