A causa animal faz uma vez mais manchete no JM. desta vez, a denúncia parte da associação ANIMAD. Natália Vieira enumera um conjunto de falhas na defesados animais e acusa as autoridades de pouco fazerem.

Em ‘Perdidos e Acahados’ fomos conhecer a Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na freguesia do Faial (Santana). Nasceu de uma escavação num penedo e tem como data de fundação o ano 1685. É privada e não, atualmente, local de culto religioso. É um achado para os caminhantes que por lá passam.

A crise política continua na ordem do dia. Aprovação ou não da moção está agora nas mãos do JPP, depois do PS ter confirmado que vai votar a favor da iniciativa do Chega. Albuquerque alerta para os prejuízos se o Governo cair.

Em Ocorrências, saiba que o Tribunal agravou a pena aplicada ao cantor Rúben Aguiar e que o SANAS teve mais de mil operações de socorro durante a época balnear.

Depois de termos dedicado uma reportagem à preparação do leilão da PSP, constatámos ontem que a iniciativa atraiu centenas de cidadãos.

O JM Domingo de hoje é dedicado às tecnologias. Fique a par das novidades.