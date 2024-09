A Força Aérea Portuguesa já realizou este ano 106 missões entre o Porto Santo e a Madeira, transportando 147 doentes. Uma tendência crescente, conforme refere ao JM Rui Rocha, chefe das Relações Públicas, que também sublinha os 220 pacientes transferidos no ano anterior.

Este é o assunto que faz a manchete na edição de hoje do JM, sendo que esta operação abrangente na ilha dourada engloba outras valências, como a busca e salvamento, onde a intervenção do dispositivo culminou “em 12 vidas salvas” no decurso de 2023.

No ‘Antes e Depois’ de hoje abordamos a Festa das Vindimas, uma tradição com futuro. 61 anos depois da primeira edição da Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos, o cortejo etnográfico, que hoje se realiza, convence como cartaz turístico. A celebração evoluiu com o passar do tempo e hoje atrai milhares à freguesia.

Evaristo Faria, do Sindepor, entende que o SESARAM precisa de mais profissionais para evitar a sobrecarga de trabalho e o aumento das escusas, um assunto para ler na página 6.

Outro dos assuntos que merece relevo na edição de hoje tem que ver com Pedro Ramos, que foi transferido do Porto Santo para a Madeira após indisposição. Governante sentiu-se mal durante a tarde e foi reencaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As festas que continuam a encher recintos pela ilha são outro destaque na edição deste sábado, que aborda também a multiplicação dos candidatos à liderança do Chega.