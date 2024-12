Foi o melhor mês de sempre no Porto do Funchal, em termos e movimento de passageiros. Em novembro, a Madeira recebeu 145.232 passageiros de cruzeiro. Um número recorde, que ‘pulveriza’ o anterior máximo (108 221 passageiros), registado em dezembro do ano passado, pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA).

Nos 30 dias de novembro, a Região recebeu 63 escalas de navios de cruzeiro, uma das quais no Porto Santo. É preciso recuar até novembro de 2012 para encontrar o mesmo registo de escalas. Na altura, a situação geopolítica no Norte de África, motivada pela instabilidade social e política associada aos protestos que ficaram conhecidos como a ‘Primavera Árabe’, esteve na base de um aumento da procura do Porto do Funchal, por parte dos navios de cruzeiro. Mesmo assim, o número de passageiros movimentados foi significativamente inferior em novembro de 2012, quando comparado com o deste ano: 90 327 passageiros.

Ao movimento de novembro deste ano, a que juntar o dos tripulantes, que de acordo com um estudo realizado pela ACIF, tem um impacto semelhante, e por vezes até superior, na economia regional. No mês passado, passaram pelo Porto do Funchal e Porto Santo 58 685 tripulantes. Mais do que os 41 685 contabilizados em novembro de 2022, que até agora representava o registo mais elevado. Comparando o período homologo – novembro de 2023 e novembro deste ano –, verifica-se uma subida em toda a linha: mais 50% no número de escalas de navios e mais 57,68% de passageiros desembarcados.

No ano passado, a Madeira recebeu um total 279 escalas de navios e fechou com o melhor registo de sempre de passageiros desembarcados, ultrapassando os 624 mil. Um número que significou um crescimento de 51% em relação ao ano anterior, e que deverá ser ultrapassado este ano, numa altura em que até novembro já passaram pela Madeira 590 969 passageiros e 221 391 tripulantes.

Recorde-se, que novembro foi o mês em que o Porto do Funchal recebeu o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, atribuído pelos World Cruise Awards. Nos dois anos anteriores, 2022 e 2023, a Madeira já tinha sido reconhecido pelos chamados ‘Óscares dos Cruzeiros’ com galardão de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa.

“É muito importante para nós, que estes prémios internacionais que reconhecem a qualidade do nosso Destino e das nossas infraestruturas portuárias, continuem a ser acompanhados por estes resultados económicos que se traduzem numa mais-valia não apenas para nós, Autoridade Portuária, mas essencialmente para todo o nosso tecido empresarial”, sublinha a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, acrescentando: “É para a Região que nós trabalhamos”.