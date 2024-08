O concelho de Câmara de Lobos, na zona oeste da ilha, registou esta noite vários focos de incêndio ativos, tendo o fogo lavrado perto de habitações e equipamentos públicos, designadamente no centro da freguesia do Curral das Freiras, no interior do município, de acordo com o autarca.

Também no Jardim da Serra, na estrada em direção para a Boca dos Namorados, o fogo esteve perto de habitações, tendo atingido inclusivamente um galinheiro, de acordo com o que o JM pôde apurar.

A situação é agora mais calma, mas as autoridades não podem “aligeirar os meios”, vincou Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em declarações à Lusa, alertando que o combate e a extinção do incêndio dependerá sempre das condições meteorológicas, que nos últimos dias não têm sido favoráveis.