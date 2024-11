Bom dia e bom fim de semana!

- ‘Ser um cuidador informal’ é o tema da sessão que arranca às 9h00, na Junta de Freguesia do Caniço.

- O auditório do Museu Casa da Luz recebe, a partir das 9h30, o Encontro Regional de Voluntários do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC).

- Começa às 9h30, na sede do SPM, Calçada da Cabouqueira, n.º 22 – 3.º Andar, o XIII Congresso da USAM, sob o lema ‘Combater a Exploração! Garantir Direitos! Reivindicar! Lutar e Conquistar!’. O encerramento está previsto para as 17h30.

- Esta manhã há leilão da PSP. A oferta é muita, a partir das 10h00, no Comando Regional, à Rua da Infância.

- A partir das 10h00, em vários pontos da cidade do Funchal, o Madeira Street Arts com muitos eventos e atrações musicais, a destacar às 16h00, na Praça do Povo, o Madeira Street Battle.

- Dez oradores, de diferentes aéreas, sobem ao palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a partir das 14h00, para participar no TEDxFunchal 2024. Conheça os nomes dos oradores que vão proferir as palestras: Bruno Soares Gonçalves, André Escórcio, Frederica Passos, Vinícius Barbizani, João Boita, Carlos Vasconcelos, Marta Henriques Pereira, Anna Zakusylo, André Santos e Susana Albuquerque.

- ‘Magusto no Mercado’, das 18h00 às 20h00, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, para celebrar o São Martinho ao sabor das castanhas assadas e vinho novo, com muita animação musical.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, o recital de dois pianos com os italianos Marco Sollini & Salvatore Barbatan, no âmbito da nona edição do MADEIRA PIANOFEST, com a direção artística de Robert Andres e a organização da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.

- Às 21h00, no Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol, pode assistir ao espetáculo comédia do casal Sandra e JP Ramos ‘Casei-me, socorrooo!’.

- Pelas 21h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, tem lugar o concerto Filarmónica em Rock.

- A Cáritas Diocesana do Funchal leva a cabo uma recolha de alimentos, este fim de semana, dias 9 e 19 de novembro, nas lojas Pingo Doce.