A ilha do Porto Santo volta a acolher, amanhã, a partir das 21.30 horas, e no centro da cidade, a tradicional Festa de Verão do PSD/Madeira.

O presidente do partido na Madeira, Miguel Albuquerque, marca presença na iniciativa que deverá servir para reforçar a mobilização do partido rumo aos próximos desafios que se avizinham e, e particular, para a vitória que os sociais-democratas pretendem alcançar nas Autárquicas de 2025. Esta festa, que apresenta um programa de animação musical, contará com as intervenções do presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva, do presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista e do presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque.

Quanto à animação musical, estão previstas atuações de Sónia Soares e Vasco Freitas, num convívio popular que será prolongado, depois pela noite fora, ao sabor dos ritmos do DJ Perez.