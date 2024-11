O fecho da vereda que dá acesso à praia da Canavieira, no Caniço, está a gerar críticas e descontentamento.

“Quando desapareces com o único e centenário acesso, do povo da Madeira, à praia da Canavieira e aumentas o teu quintal. Particular fica com acesso exclusivo à praia da Canavieira, em prejuízo do povo Madeirense, turistas e gerações futuras, que perdem mais um acesso à orla costeira. Dia 24 de novembro pelas 10:00 vem demonstrar a tua indignação e exigir a devolução do que nos foi roubado”, pode ler-se no facebook, onde residentes exigem a abertura ao público do referido acesso, ameaçando mesmo manifestações para forçar a devolução do acesso ao domínio público.