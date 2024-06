Não obstante tenha falhado a eleição do deputado madeirense Duarte Martins para o Parlamento Europeu, a CDU congratulou-se, esta noite, com os resultados obtidos na Madeira.

Isto porque, destacou o candidato comunista, o partido “obteve uma percentagem eleitoral ainda mais favorável do que nas últimas eleições regionais”.

“Ao contrário do que algumas sondagens e comentadores vaticinavam, alegando que a CDU não elegeria, na verdade, o que se veio a verificar foi a eleição do deputado, que estará na linha da frente na defesa dos madeirenses e porto-santenses”, asseverou Duarte Martins, que mais agradeceu o apoio dos militantes e dos eleitores que viram no seu partido “a força que se pode confiar e a força que defende de facto” a população do arquipélago.

O candidato garantiu, por fim, que com a confiança concedida pelos votantes, a CDU irá continuar a lutar apara sanar as desigualdades e injustiças e a ser uma voz do povo madeirense.