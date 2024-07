O culminar de vários dias de atividades alusivas ao Bordado da Madeira, decorre amanhã, dia em que se assinala o Dia Mundial do Bordado. Para fechar estas celebrações o IVBAM integrou na programação uma Eucaristia de Homenagem às Bordadeiras de Casa, a qual será presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, na Igreja de São Gonçalo, pelas 11h.

A antecipar esta celebração, pelas 10h30, a Professora Rita Rodrigues irá fazer uma apresentação da escultura de Nossa Senhora com o Menino, da autoria de Francisco Franco, oferecida pelo empresário Henrique Augusto Vieira de Castro às Bordadeiras da Freguesia de São Gonçalo, no ano de 1921 e que se encontra exposta na Igreja de São Gonçalo.

A antiga Casa de Bordados Oliveiras, atualmente Hotel Barceló Funchal OldTown, recebe a terceira e última mesa-redonda “As Vozes do Bordado da Madeira”, que conta com a participação dos designers de moda regionais Francisca Inácio e André Pereira e a Bordadeira de Casa, Firmina Abreu. A moderação é assegurada por Marisa Santos, Vogal do Conselho Diretivo do IVBAM.

Esta conversa tem início às 16h e está aberta à participação do público em geral.

Após a mesa-redonda serão visitadas as instalações artísticas com Bordado Madeira preparadas por esta unidade hoteleira, enquanto parceiro destas comemorações. Uma instalação está exposta no espaço “Ateliê”, composta por peças da designer de moda Mariana Sousa, e uma outra instalação, no acesso ao restaurante do Hotel, composta por quatro peças do acervo do IVBAM.

Pelas 18h decorre a apresentação da nova Carta de Coqueteís do “Ateliê, composta por quatro bebidas batizadas com nomes

de pontos de Bordado da Madeira, cuja carta foi executada em Bordado da Madeira.

De referir que até 8 de agosto, os vários parceiros apresentam instalações artísticas, nas suas montras que destacam e enaltecem o Bordado da Madeira, nas mais diversas aplicações, nomeadamente: a Joalharia São Pedro, o Showroom Moda Madeira, a loja Giggles, a loja Details e a Clínica da Carreira.

É de destacar a participação dos hotéis Barceló Funchal Old Town e Hotel Four Views Baía, como parceiros destas comemorações, com a realização da exposição de coordenados com Bordado da Madeira da autoria da Designer de Moda regional, Mariana Sousa, SOUS e as instalações artísticas com Bordado da Madeira da autoria da reconhecida designer de interiores, Nini Andrade Silva, respetivamente.