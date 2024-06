Estreito: Repavimentação da Rua da Achada concluída

Está concluída a intervenção de repavimentação da Rua da Achada, no centro da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo a autarquia de Câmara de Lobos, trata-se de um investimento, oriundo do orçamento municipal, na ordem dos 102 mil euros, de um total de cerca de 1 milhão e 800 mil euros, cabimentados pela autarquia para o Programa de Recuperação de Estradas e Caminhos Municipais de 2024.

Leia a nota de imprensa da CMCL:

“A Câmara Municipal de Câmara de Lobos concluiu a intervenção de repavimentação na Rua da Achada, no Estreito de Câmara de Lobos, uma das principais vias do centro da freguesia. Esta intervenção insere-se no contínuo esforço municipal para a melhoria das infraestruturas urbanas, destacando-se como parte integrante do programa de reabilitação da rede viária municipal.

A presente intervenção, representou um investimento total de aproximadamente 102 mil euros integralmente suportados pelo orçamento municipal,

Os trabalhos realizados contemplaram a recuperação integral da camada de desgaste do arruamento, abrangendo uma extensão de 360 metros. Além da repavimentação, procedeu-se à reabilitação das valetas e passeios danificados, garantindo não apenas a segurança dos utilizadores da via, mas também a sua durabilidade e funcionalidade.

“A Rua da Achada desempenha um papel crucial no contexto urbano da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, servindo como uma das principais artérias da localidade. Ao servir um importante aglomerado populacional e de serviços, esta via representa uma alternativa significativa à Rua João Augusto de Ornelas para os residentes e visitantes que se deslocam para a zona leste da freguesia”, sublinhou Leonel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Desde o início do primeiro mandato do executivo em exercício, mais de oito dezenas de arruamentos foram alvo de intervenção em todas as freguesias do concelho. Desde 2013, a Câmara Municipal já investiu mais de 16 milhões de euros na recuperação da rede viária municipal, demonstrando um compromisso contínuo com a qualidade de vida dos munícipes.

Para o corrente ano, está previsto um investimento adicional de 1 milhão e 800 mil euros na recuperação da rede viária municipal, incluindo intervenções na Rua do Passal e no Caminho dos Murinhos, no Estreito de Câmara de Lobos, na Estrada José Avelino Pinto, na zona do Pedregal, na Estrada da Terra-Chã no Curral das Freiras, entre outras. Este plano reforça o empenho da autarquia em assegurar infraestruturas urbanas de excelência.

“Continuaremos a investir significativamente na nossa rede viária, não apenas para melhorar a mobilidade, mas também para garantir a segurança e o bem-estar de todos os nossos munícipes. As melhorias que estamos a implementar são fundamentais para a coesão territorial do nosso concelho”, concluiu Leonel Silva.”