Bom dia!

- Os deputados reúnem-se a partir das 9h00, no Parlamento regional, tendo em agenda 18 pontos para apreciação na generalidade.

- A partir das 10h30, a Escola Francisco Franco celebra o ‘Dia da Escola’, onde homenageia professores e funcionários, e entrega diplomas de honra e de excelência a 258 alunos.

- Na Sé do Funchal, às 11h00, a Missa da Solenidade do Patrocínio de Nossa Senhora do Monte, presidida pelo bispo do Funchal.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 11h00, José Manuel Rodrigues recebe a direção da TáxisRAM – Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira.

- No último dia da Conferência da MEO, o tema central é as tendências tecnológicas ‘tech trends’. A abertura está agendada as 14h30, com a intervenção de Jorge Sequeira, diretor comercial Madeira da MEO Empresas.

- O presidente do Governo Regional visita, às 15h30, no âmbito do ‘Roteiro da Economia’, as instalações da empresa ‘ALEXIL’, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

- Pelas 21h30, no Reid´s Palace Belmond Hotel, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI.