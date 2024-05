A celebração do “World Wish Day” foi, na Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, marcada com a realização de uma caminhada solidária.

“No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a turma C de 9.º ano, da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, organizou uma caminhada solidária e a montagem de uma estrela humana que tiveram como objetivo a Celebração do “World Wish Day” – fundação Make-A-Wish Portugal, uma fundação que contribui para a realização de desejos a crianças gravemente doentes”, denota a instituição de ensino em nota assinada pela docente, dinamizadora desta iniciativa, Maria do Céu Freitas.

Mais acrescentam que “nesta iniciativa solidária participaram ainda alunos da turma C de 7.º ano e professores da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, a que se juntaram alunos, professores e funcionários da Escola EB1 C/PE e Creche de São Vicente. A organização desafiou todos os participantes a vestir uma peça de roupa azul e a usar uma pulseira de desejos, procurando implementar um “Move For Wish Kids”.

O balanço da iniciativa é muito positivo e os envolvidos foram muito participativos e interessados. O contributo de cada um fez deste caminho, um universo de sorrisos, gestos solidários e aprendizagens”, é expressado.

“A organização agradece a todos os que participaram nesta iniciativa solidária com grande espírito de missão. Ainda uma palavra de reconhecimento à Polícia de Segurança Pública que apoiou na segurança dos participantes e à Câmara Municipal de São Vicente por todo o apoio nesta nossa caminhada solidária com a Make-A-Wish Portugal”, é rematado.