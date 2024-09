Erasmus+: Professores italianos visitam Escola de São Vicente

A Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade (EBSDLA), em São Vicente, recebeu hoje a visita de três professores italianos, convidados para participar no programa de Job Shadowing no âmbito do Projeto Erasmus+.

Esta iniciativa decorre de 30 de setembro a 4 de outubro e tem como tema “Active Citizen for a Global and Inclusive World”.

“Durante a semana, os professores irão compartilhar experiências e metodologias de ensino, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor para toda a comunidade escolar. O objetivo deste projeto é fortalecer a cidadania ativa e a inclusão, preparando os alunos para um mundo cada vez mais globalizado.

A Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade (EBSDLA) está entusiasmada com a chegada dos convidados e acredita que esta experiência será fundamental para o desenvolvimento de competências interculturais entre os alunos e professores. A escola convida todos a participar nas atividades que serão promovidas ao longo da semana, contribuindo para um ambiente de aprendizagem dinâmico e colaborativo.”, refere, em nota de imprensa, o Conselho Executivo do estabelecimento escolar.