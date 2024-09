Marco Caldeira, diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural marcou presença na entrega de certificados referentes à formação “Conduzir e operar tratores em segurança”.

Estas ações são da responsabilidade da ACOESTE - associação Agricola da Costa Oeste e resultaram de uma parceria com a entidade formadora 2Siglas e são financiadas através do PRODERAM 2020, contando ainda com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura Pescas e Ambiente através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A aposta na formação continua a ser uma política seguida por este governo para capacitar e modernizar o sector agrícola.

De salientar que, a partir de 1 de agosto de 2024, este curso tornou-se obrigatório para condutores e operadores de veículos agrícolas, tanto em vias públicas como nas explorações agrícolas, visando reduzir o número de acidentes.