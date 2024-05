Era um engenho: o do Torreão. Este surgiu em 1856 e manteve-se em funcionamento até 1976. Foram 120 anos a laborar.

Em 2003, o Governo Regional, presidido por Alberto João Jardim, tomou posse administrativa daquele espaço de indústria sacarina da Madeira, também conhecido por engenho do Hinton.

Engenho do Hinton porque era propriedade da firma William Hinton & Sons, da família do britânico que se estabeleceu na Madeira em 1838, em busca do clima ameno.

Em setembro de 2004, era inaugurado um vasto jardim, com lagoa e cafetaria, assim como passeio público, que faz, atualmente, convergir muita população, sobretudo quem tem filhos pequenos e animais de estimação.

Do espaço histórico localizado na Rua 31 de Janeiro, um pouco acima das instalações do nosso Jornal, resta a antiga e icónica chaminé do Torreão. Uma chaminé que se vê de toda a cidade.

Mas para chegar ao estado atual, muita contestação se gerou em torno do projeto do Jardim de Santa Luzia.