O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, recebeu, esta terça-feira, a embaixadora da Alemanha em Portugal, Julia Monar.

A audiência teve como tema principal o ensino do alemão nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) e a renovação do protocolo de colaboração no âmbito do Projeto Escolas-Piloto de Alemão, de acordo com uma nota do gabinete do secretário regional.

O documento, subscrito pela Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, a Associação Portuguesa de Professores de Alemão (APPA) e o Goethe-Institut, visa dinamizar e apoiar uma rede de escolas que possam desenvolver trabalho colaborativo e constituir um exemplo de boas práticas, promover e disseminar atividades e experiências pedagógicas inovadoras na área do alemão como língua estrangeira, impulsionar a aprendizagem do alemão no ensino profissional, visando facilitar a inserção no mercado de trabalho e o reforço da empregabilidade, e incrementar o interesse pela língua e cultura alemãs na sociedade portuguesa.

Satisfeita com o que observou na Escola Básica com Pré-escolar da Calheta, uma das escolas abrangidas pelo protocolo, Julia Monar não esconde que gostaria de ver incrementado o número de alunos de alemão. “Eventualmente começando mais cedo o ensino. O alemão é uma língua que pode ser muito útil aos alunos que queiram trabalhar na área do Turismo, que é tão importante na Madeira, ou no Centro Internacional de Negócios”, exemplificou a embaixadora, classificando a sua língua materna como uma boa oportunidade de empregabilidade na Região.

“Hoje, na receção do hotel, fui cumprimentada em alemão, tal como no Museu das Mudas, e isso para os turistas alemães é muito confortável, dá-lhes uma outra segurança, especialmente para aqueles mais idosos que não falam outra língua. No fundo, os madeirenses saberem falar alemão constitui um fator de atratividade para os turistas alemães, reforça a sua hospitalidade, para além de tudo o mais que a ilha oferece, nomeadamente a sua natureza”, concluiu.

Na Madeira, no corrente ano letivo, a disciplina de Alemão consta da oferta formativa de 17 escolas, abrangendo 770 alunos, divididos por 78 turmas e ministrado por 33 docentes.