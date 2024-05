Numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal em parceria com a Universidade Aberta, decorre, esta tarde, no âmbito do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, uma mesa redonda sobre desafios e oportunidades na implementação de programas de educação empreendedora.

Moderada por Miguel Silva, diretor do JM, a mesa redonda conta com intervenções de Marco Gomes, diretor regional da Educação, Cláudia Bilou, da divisão da Educação da Câmara do Funchal, Laércio Oliveira, senador federal do Brasil, André Gusmão, do Serviço Social do Comércio, no Brasil e João Lemos Baptista, da Associação de Investigação Científica do Atlântico.

Marco Gomes, diretor regional de Educação admitiu que, hoje em dia, há modelos que começam a ser incapazes de responder às necessidades dos alunos de hoje e do futuro. Adiantou que existem algumas competências que, hoje, a Educação, assume como essenciais a serem desenvolvidas. Frisou mesmo que uma educação empreendedora é cada vez mais importante nos dias que correm. Amanhã, os trabalhos prosseguem e estão a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.