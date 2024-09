Eduardo Jesus assegura que a Região não tem turismo a mais e que o atual momento deverá, sim, servir para que outros agentes económicos possam também intervir e retirar proveitos.

O secretário regional que tutela o setor diz que todos os indicadores oficiais corroboram desta sua leitura, garantindo que, oficialmente, não tem conhecimento de qualquer queixa de qualquer turista que diga o contrário.

Em Dia Mundial do Turismo, as considerações de Eduardo Jesus foram tecidas no Convento de Santa Clara, à margem da entrega das 21 medalhas de mérito turístico, este ano concedidas pela Governo Regional.