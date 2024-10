No âmbito do Projeto “Eu faço como diz o FALCO”, a EB1/PE da Lombada, através da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Ponta do Sol, no âmbito das competências do Programa Escola Segura e garantindo a sua missão de segurança e prevenção, orientada, especificamente, pelo agente principal Agostinho Campanário, promoveu uma ação de sensibilização, destinadas aos alunos do 1º. Ciclo incidindo sobre o “Bullying” e a prevenção dos maus-tratos.

Enquanto força de segurança, a PSP pretende seguir a estratégia europeia mais eficaz de combate ao “Bullying” e promove estes procedimentos preventivos e de proximidade para crianças pequenas com o objetivo de desenvolver uma intervenção que promova uma cultura de segurança e promova a cidadania e a consciência cívica. A ação decorreu no dia de hoje.