A EB1/PE/C da Ponta do Sol celebra hoje a tradição do Pão-por-Deus. A comemoração é uma das atividades que faz parte do plano anual de atividade desta escola.

Para preparar este momento, as crianças/alunos, em conjunto com os professores e educadores de infância, fizeram recolha de informação sobre a origem/história desta comemoração em diferentes suportes (lendas, áudio, vídeos... sobre o “Pão por Deus”); fizeram a decoração dos sacos do Pão-por-Deus e as crianças/alunos trouxeram para a escola frutos característicos da época, para participarem na “festa da partilha”.

O “cantar do Pão-por-Deus” será celebrado com visitas a várias instituições e estabelecimentos da Vila.

Pelas 09h00 será a vez das turmas do 1.º e 2.º anos de escolaridade. Pelas 11h00, os alunos que frequentam o 1.º CEB farão o “cantar do Pão-porDeus” na Câmara Municipal da Ponta do Sol e a partir das 11h30, as turmas dos 3.º e 4.º anos participarão também no “cantar do Pão-por-Deus” com várias visitas às instituições e estabelecimentos da Vila.

Esta comemoração também será realizada nos outros dois edifícios escolares que fazem parte da escola (edifício “Madalena do Mar” e edifício “O Sol”).

A escola informa que no período letivo da tarde, os alunos comemorarão o Halloween e a escola está “decorada” como a efeméride assim o convida.

O estabelecimento de ensino informa ainda que participarão nas diferentes atividades a equipa de professores, educadores de infância, uma psicóloga, assistentes de infantário e professores especializados, da Escola Pública Pierre Douguet, Dineault (França), como parte de um programa de intercâmbio Erasmus+, em regime de “Job Shadowing”