É já amanhã que se realiza o Run Up 158, a corrida que ocorre na escadaria de emergência do Forum Madeira e onde os participantes têm de realizar um percurso predominantemente a subir. O tiro de partida é dado às 11h com a saída do primeiro participante do piso-3.

A prova que envolve velocidade em altura e promete uma “experiência única”, ao desafiar os participantes a subirem 158 degraus, termina com um momento de alongamentos e (muito) relaxamento. Para isso, o centro comercial conta com o apoio do Fitness Factory Funchal que dará uma pequena aula, convidando todos aqueles que quiserem, a juntar-se.

E, como não há nada melhor depois de uma prova tão intensa do que repor energias, ao chegarem ao fim da meta, os participantes vão receber um kit composto por uma garrafa de Atlântida, uma barra de cereais Fitness da Nestlé e uma banana cedida pelo BAM.

Durante o evento o Forum Madeira contará com a presença de uma fisioterapeuta da FisioClinic que estará preparada para auxiliar os atletas que venham a sofrer lesões ou que necessitem de algum tipo de apoio durante a competição. Além disso, também estará um fisiologista no local, equipado com o DynaMo da Vald, para fornecer avaliações fisiológicas e apoio técnico aos participantes.

À semelhança do ano passado, nesta 2ª edição, a Marta Garcês será a speaker da prova, prometendo uma manhã repleta de animação e bom ambiente.

“Tendo em conta a realização desta prova pedimos a compreensão dos nossos clientes para o condicionamento do Parque de Estacionamento no piso -3. Temos a certeza de que nos espera uma manhã de sábado repleta de diversão e competição. Estamos muito curiosos para ver se os participantes deste ano conseguem fazer um melhor tempo e descobrir, claro, quem serão os grandes vencedores”, refere Rita Paixão, diretora Forum Madeira.