Na sequência dos incêndios que deflagraram na última quarta-feira e que continuam sem dar tréguas por vários concelhos da Madeira, duas pessoas foram hospitalizadas, nomeadamente devido à inalação de fumos.

Isso mesmo confirmaram o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, no balanço efetuado há momentos a partir do Curral das Freiras. O tutelar da pasta da Saúde e Proteção Civil indicou que uma das vítimas foi encaminhada para o Centro de Saúde de Câmara de Lobos e outra para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.