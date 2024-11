Além da tradicional troca de placas a assinalar a estreia do navio no Funchal, houve lugar a uma visita aquele que foi o primeiro da marca de luxo Explora Journeys, que integra o portefólio do Grupo MSC.

O Porto do Funchal acordou na manhã deste sábado com duas escalas inaugurais, o Caribbean Princess e Explora I, que trouxeram em conjunto perto de cinco mil e 100 pessoas.

O Explora I, que foi lançado à água em 2023, conta com diversas inovações tecnológicas, que têm merecido o reconhecimento de várias instituições ambientais, mas são as suas linhas elegantes, o luxo e o requinte as suas imagens de marca.

Conta com 371 suites, 67 penthouses, 22 apartamentos e o ‘owners residence’, com uma área de 280 metros quadros. Todas as acomodações contam com varanda privativa e vista mar.

O navio tem seis restaurantes, um deles com um chef Michelin residente, três piscinas exteriores e uma interior, SPA, e uma galeria comercial onde pontificam algumas das principais marcas de luxo. Tem capacidade para 922 passageiros e 640 tripulantes, o que se traduz num rácio de um tripulante para cada 1,25 passageiros.

Prática, como o navio não navega com a lotação máxima, esse rácio é de um tripulante para cada passageiro. Nesta escala, por exemplo, navega com 566 passageiros e 631 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de 20 dias, que começou em Atenas, Grécia, a 31 de outubro, e termina a 20 de novembro em Barcelona, Espanha.

Chegou ao Funchal pelas 9 horas, proveniente de Santa Cruz de La Palna e tem a saída prevista para as 18 horas, rumo a Gribraltar. Também o Caribbean Princess cumpriu este sábado a primeira escala no Funchal.

O navio, que chegou do porto marroquino de Casablanca, com 2688 passageiros e 1189 tripulantes, fica na Madeira até às 16 horas, prosseguindo viagem para Santa Cruz de Tenerife.

É penúltima escala desta viagem de 16 dias, que começou no dia 10 de novembro em Civitavecchia, Roma, Itália, e termina no dia 26 deste mês, no porto de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

O navio, lançado pela primeira vez à água em 2004, foi renovado há dois anos, numa intervenção, que dotou o Caribbean Princess de novos restaurantes, zonas de lazer redesenhadas e actualização de camarotes. Tem capacidade para 3140 passageiros e 1200 tripulantes