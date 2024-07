Anualmente, a 28 de julho a Organização Mundial da Saúde (OMS) e parceiros assinalam o Dia Mundial das Hepatites com o objetivo de aumentar a consciencialização e a compreensão acerca das hepatites virais e das doenças que elas causam.

De acordo com uma nota informativa da Direção Regional da Saúde, existem cinco tipos de vírus da hepatite: A, B, C, D e E, e todos eles podem causar infeção aguda e inflamação do fígado. A infeção causada pelos vírus da hepatite B, C e D também pode resultar em hepatite crónica, que pode conduzir a cirrose e cancro do fígado.

“Estima-se que 304 milhões de pessoas no mundo vivam com hepatite B ou C. A hepatite viral é a segunda principal causa infeciosa de morte no mundo, com 1.3 milhões de morte por ano, das quais 83% são causadas pela hepatite B e 17 % pela hepatite C”, lê-se.

A hepatite crónica, causada por infeções pelos vírus da hepatite B e C, está entre os principais fatores de risco para o cancro do fígado, a sexta principal causa de mortes relacionadas com o cancro na Europa, representando quase 55 000 mortes em 2022.

Na Região Autónoma da Madeira (RAM), com o intuito de criar um rastreio alargado a toda a população utilizadora do sistema público de saúde, para o VIH, a hepatite B e a hepatite C, foi implementado em 2019, o programa FOCUS, uma iniciativa inovadora apoiada pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil (SRS) e a Gilead Sciences e, operacionalizada pelo Serviço de Saúde da RAM, EPERAM (SESARAM, EPERAM).

Este programa consiste numa ação de saúde pública cujo propósito é desenvolver e implementar as melhores práticas no rastreio e diagnóstico dos vírus transmitidos pelo sangue, como é o caso do VIH e das hepatites virais e tendo por orientação as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), propondo eliminar a hepatite C na RAM, até 2023.

Desde a data da sua implementação até ao presente, foram realizados 62 200 rastreios e diagnosticados 77 casos de hepatites B e C. Foram realizados 55 mil testes de hepatite C, 62 novas infeções ativas de hepatite C e verificando-se que 200 pessoas já tinham tido contacto com o vírus. Em relação ao rastreio da hepatite B, que iniciou há cerca de um ano, foram realizados 7 200 testes, identificados 15 novos casos e 100 pessoas assintomáticas.

Em 2023, no âmbito do programa FOCUS, destaca-se a realização de testes de rastreio a 20 995 pessoas, dos quais 12 520 rastreios à hepatite C e 161 rastreios para a hepatite B.

Existem atualmente, medidas de prevenção eficazes para as hepatites B e C, incluindo testes precoces, a vacinação contra o VHB, medidas de redução de danos para prevenir a transmissão de infeções transmitidas pelo sangue através do consumo de drogas injetáveis e sexo seguro.

Agindo agora, podemos prevenir novas infeções, reduzir casos de cancro do fígado, diminuir mortes e custos de saúde e atingir as metas de eliminação da hepatite até 2030.

“Se tem entre 18 e 70 anos, quando fizer análises tem indicação para realizar os testes de rastreio para HIV, hepatite B e hepatite C, nos serviços de saúde regionais”, apela a DRS.