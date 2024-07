A Direção Regional da Saúde (DRS), através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), volta a promover, neste verão, a campanha ‘+ Verão...Sem Drogas’.

Desde 2017, de junho a setembro, esta campanha tem como objetivos “prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas, os comportamentos aditivos e as dependências; reduzir a disponibilidade das substâncias psicoativas ilícitas no mercado e garantir que a disponibilização, venda e consumo de substâncias psicoativas lícitas no mercado, seja feita de forma segura e não indutora de uso/consumo nocivo”, explica a DRS através de uma nota enviada às redações.

“Este é um projeto multissectorial que resulta da parceria com diversas entidades com ação no domínio da redução da procura e da oferta de substâncias psicoativas na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente, a Autoridade Regional das Atividades Económicas, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima, Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana, o Serviço Regional de Proteção Civil, o Serviço de Saúde da RAM, a Alfândega do Funchal, a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, Associação Comercial e Industrial do Funchal, a Cruz Vermelha Portuguesa, as corporações de bombeiros e as autarquias e juntas de Freguesia”.

Em 2023, no âmbito desta campanha, a DRS, através da UCAD, dinamizou 24 ações de intervenção comunitária em contexto recreativo, abrangendo 3824 pessoas, 1655 dos quais eram jovens com menos de 20 anos. Em 2024, desde 20 de junho, foram já efetuadas duas ações de intervenção, alcançando 484 pessoas. Estando previstas pelo menos mais 12 intervenções, em toda a região, durante o verão de 2024, as próximas ações ocorrerão a 19 e 20 de julho, no Festival Summer Opening; a 31 de julho na Semana da Juventude de Câmara de Lobos; a 3 de agosto na Semana Gastronómica de Machico e a 10 de agosto, na Festa da Espada Preta.