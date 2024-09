Comemora-se a 17 de setembro o Dia Mundial de Segurança do Doente. Para assinalar a data, a Direção Regional da Saúde e o Serviço Regional de Saúde, através da Comissão de Gestão de Risco Global, promovem um painel de conferências, entre as 09h00 e as 13h00, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, conforme o programa em anexo.

Inscrições disponíveis aqui:

https://www.madeira.gov.pt/drs/Estrutura/DRS/Formulario?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2i4mrwm3N9SDuA9bnNMS62KPeooe0dNG5cQ_2QuIdkYd7QXmTMESHpAFY_aem_aEHqEQMdEmc46RCbNU592g)

Paralelamente, pelas 19h00, decorrerá uma caminhada solidária ‘Caminhada pela Segurança do Doente’ aberta à comunidade em geral. O ponto de encontro será em frente a Praça da Autonomia e o circuito será até às instalações da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, localizadas na Rua da Carreira.

A venda solidária das camisolas (5 euros) alusivas ao Dia Mundial da Segurança do Doente, reverte para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, estão disponíveis na Casa da Liga no Hospital Dr. Nélio Mendonça e também junto ao ponto de partida da Caminhada, em frente a Praça da Autonomia.

Este ano, o Dia Mundial da Segurança dos Doentes centra-se no tema “Melhorar o Diagnóstico para a Segurança dos Doentes”, com o slogan: “Faça‐o corretamente, torne‐o Seguro”.

Esta iniciativa está aberta à comunidade em geral.