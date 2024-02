Dois navios movimentam mais de 11 mil pessoas no Porto do Funchal

Estão acostados, no Porto do Funchal, o ‘AIDAcosma’ e o ‘Azura’, movimentando um total de 11.159 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Os dois navios posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, estão a fazer cruzeiros de sete noites pelas ilhas da Madeira e Canárias.

O ‘AIDAcosma’ chegou esta manhã, proveniente de Las Palmas, com 5.630 passageiros e 1.412 tripulantes a bordo, partindo pelas 23h00, de hoje, em direção a Tenerife. Este cruzeiro teve início no passado dia 24, em Grã-Canária e inclui visitas a Fuerteventura e Lanzarote, terminando a viagem em Grã-Canária no próximo dia 2 de março.

Por sua vez, o ‘Azura’ começou este cruzeiro a 23 deste mês, em Tenerife. O Funchal foi a segunda escala do itinerário que abrange também as ilhas de Grã-Canária e Lanzarote e termina a 1 de março, no porto de origem, Tenerife. A bordo, viajam 2.953 passageiros e 1.164 tripulantes.