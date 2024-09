Bom dia!

O futuro das Associações Humanitárias de Bombeiros da Madeira é discutido na Assembleia na terça-feira. A proposta de Decreto-Lei que determina o aumento do financiamento para os 35 milhões de euros será submetida a aprovação e votada no dia seguinte. A atualização salarial dos efetivos antes do final deste ano dependerá do sentido de voto dos parlamentares.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a justiça. Alegado cabecilha dizia ser “barão da droga”. PJ revelou em tribunal que o presumível líder da rede de tráfico vangloriava-se na cadeia que auferia 20 mil euros mensais.

Já quanto ao processo ‘Ab Initio’, MP sinaliza negócios de milhões de empresário com salário mínimo.

Saiba ainda que dois portugueses foram resgatados após sequestros em Pretória e que especialistas de cibersegurança e tecnologia estarão reunidos na Madeira. A terceira edição do evento promovido pela Meo Empresas reúne figuras de renome nacional e internacional, entre os dias 8 e 9 de outubro, no Savoy Palace.

Não perca também um Roteiro JM com arte, leitura e ‘Carvão em Brasa’ na ementa.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!