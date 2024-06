Na primeira entrevista após a sua reeleição como presidente da Assembleia Regional, José Manuel Rodrigues revela que uma das medidas do Governo Regional será a aplicar do total de diferencial de 30% em todos os escalões de IRS. Esta será uma medida resultante do acordo entre PSD e CDS, de incidência parlamentar, conforme deixa implícito.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, o JM subiu até à Ribeira da Janela, no Seixal, deslumbrando uma planície que é ainda muito desconhecida por madeirenses, mas cada vez mais apreciada por forasteiros e onde impera já o Alojamento Local.

Na edição de hoje deste jornal, é também anunciada a ligação direta entre a Madeira e Caracas. Será um voo corrido, que depois segue para Lisboa, o mesmo acontecendo no sentido inverso, com partida da Capital a passagem na ilha antes de rumar à Venezuela.

Em termos culturais, reportagens ainda no Mercado Quinhentista, que vaia traindo milhares, e paras Festas da Sé, que apresentam, 40 atuações por dia.