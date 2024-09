Nesta data, a Associação de Promoção da Madeira e a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, preparou algumas surpresas que pretendem brindar os visitantes da Madeira e do Porto Santo, assim como aqueles que passarem pelo Posto de Informação Turística de Lisboa. O objetivo é de promover o destino, dar a conhecer a oferta diversificada da ilha e, sobretudo, conhecer a opinião e eventuais sugestões dos turistas.

Ao longo da próxima sexta-feira, estão previstas várias atuações de grupos folclóricos em locais como a Praça do Povo, a Gare Marítima do Funchal e a Placa Central da Avenida Arriaga (Funchal), o Forte de São Bento (Ribeira Brava), o centro da cidade de Santana, a Avenida 1.ºde Maio na Ponta do Sol, o Aeroporto da Madeira e o Largo do Pelourinho no Porto Santo.

Nos vários Postos de Informação Turística da Região e de Lisboa serão distribuídos aos turistas flores, colares de rebuçados e produtos típicos da Madeira (como por exemplo, bananas). Haverá ainda, durante todo o dia, na Praça do Povo (Funchal), momentos de ativação da Marca Madeira e interação com os turistas que por ali passem.

Além disto, a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, mas através da Direção Regional da Cultura, proporciona, esta sexta-feira, entradas gratuitas em todos os espaços tutelados por aquela a instituição, nomeadamente: Casa-Museu Frederico de Freitas, Museu Quinta das Cruzes, Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, MUDAS, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Museu Etnográfico da Madeira, Casa Colombo – Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses, Convento de Santa Clara, Fortim do Faial, Quinta Magnólia - Centro Cultural, Universo de Memórias João Carlos Abreu, Centro Cultural John Dos Passos, Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, Fortaleza de São João Baptista do Pico, Solar do Aposento, Núcleo Museológico Brum do Canto, Solar de São Cristóvão e Fortaleza de São Tiago.

Refira-se que esta semana, no passado dia 25 de setembro, foi também celebrado na Região o Dia Nacional da Sustentabilidade, efeméride que se assinalou pela primeira vez em Portugal, em 2023

A Associação de Promoção da Madeira participou na cerimónia simbólica promovida pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo – Direção de Serviços de Qualificação Turística (SRETC/DRT), numa parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. A iniciativa, que teve lugar na Achada do Teixeira, em plena Reserva da Biosfera de Santana, incluiu a plantação de vários cedros da Madeira, espécie endémica, e a colocação de uma placa comemorativa do Dia Nacional da Sustentabilidade.

Paralelamente à cerimónia na Madeira, nos oitos Postos de Informação Turística da Região e no de Lisboa, foram oferecidos aos visitantes lápis de madeira natural orgânica que contêm uma cápsula de sementes que permite ser plantada na terra.

Importa lembrar ainda que, a Região Autónoma da Madeira é desde fevereiro de 2023, um Destino Turístico Sustentável Certificado, pela EarthCheck - entidade mundial líder em certificação de destinos turísticos e acreditada pela Global Sustainable Tourism Council – GSTC, e em abril de 2024 reforçou o seu compromisso com esta certificação, obtendo o segundo nível do selo prata, reforçando assim o posicionamento da RAM como um destino turístico de excelência, com enfoque no desenvolvimento sustentável.