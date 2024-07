Bom dia!

- Homenagem à Bordadeira Madeirense no Dia Internacional do Bordado. A partir das 10h00, no Museu Vivo do Bordado Madeira, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, haverá visitas gratuitas à fábrica e várias atividades alusivas à data.

- A Igreja de São Gonçalo recebe, às 11h00, uma eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, em homenagem às Bordadeiras de Casa.

- Às 11h00, na Quinta Magnólia, a Associação de Futebol da Madeira apresenta o Torneio Madeira Autonomia 2024.

- Pelas 11h00, no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta, vai decorrer a assinatura de um contrato-programa entre o município e o Estrela da Calheta Futebol Clube, para a concretização do novo relvado sintético.

- Às 16h00, na antiga Casa de Bordados Oliveiras, atualmente Hotel Barceló Funchal OldTown, vai decorrer uma mesa-redonda ‘As Vozes do Bordado da Madeira’, que conta com a participação dos designers de moda regionais Francisca Inácio e André Pereira e da bordadeira de casa Firmina Abreu. A moderação é assegurada por Marisa Santos, vogal do conselho diretivo do IVBAM.

- Na Semana Gastronómica de Machico, a partir das 18h00, pode assistir à iniciativa cozinha ao vivo. Seguem-se as atuações ‘A Caçoar’, ‘Live Brisk’, ‘Amigos da Música’ e finalmente às 23h15 o ‘Tributo a Tina Turner’.