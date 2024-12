Bom dia!

- As Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF) recebem, entre as 9h00 e as 12h00, uma demonstração de rally, com os pilotos Miguel Nunes, Artur Quintal e Ivo Sardinha.

- Pelas 9h30, no Colégio de Santa Teresinha, ocorre a entrega pela Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Colégio de Santa Teresinha (APEE-CST) de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) a esta instituição de ensino.

- No salão nobre do edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz, realiza-se às 10h00 a cerimónia de assinatura do protocolo de cedência de viatura entre o Município de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública.

- Eucaristia e lançamento do livro ‘UM VOO de ÁGUIA, Irmã Maria do Monte Pereira’, da autoria de Délia Gomes, decorre, a partir das 10h30, na Casa de Saúde Câmara Pestana.

- Na Ribeira Brava, no pavilhão desportivo da Serra de Água, a partir das 11h30, acontece o convívio para a população sénior daquele concelho.

- A partir das 14h30, no Palácio de São Lourenço, pode visitar as mesas de Natal na Sala Verde, este ano associadas aos 200 anos da Fábrica Vista Alegre.

- Está agendada para as 16h00 a inauguração do empreendimento de habitação ‘Residências Cortel’, à Travessa do Tanque, nas imediações do Madeira Shopping.

- Pelas 18h00, no Palácio de São Lourenço, o recital do Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’.

- Às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, tem lugar o concerto especial de Natal, protagonizado pela Orquestra de Bandolins da Madeira com a participação de Cláudia Sardinha e Juliana Anjo.

- É mais um dia dedicado à apresentação de cumprimentos de Natal, por entidades e instituições, aos portadores de cargos públicos:

* Pelas 10h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apresenta cumprimentos de Natal ao representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço.

* Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 11h00, o presidente do Governo Regional e os secretários regionais apresentam as Boas Festas ao presidente do Parlamento regional, de seguida, a comitiva vai ao Palácio de São Lourenço, desejar um bom Natal ao representante.

*Às 11h00, no Palácio de São Lourenço, o representante recebe o comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro.

* O presidente do núcleo regional da Liga dos Combatentes, o tenente-coronel Bernardino Laureano, é recebido pelas 12h00, em audiência, para os cumprimentos de Natal, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* Às 17h00, no Paço Episcopal, o representante apresenta cumprimentos de Boas Festas ao bispo do Funchal, D. Nuno Brás.