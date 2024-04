Dia de estreias na baía funchalense (com fotos)

Os dois navios já atracados no Porto do Funchal estão a movimentar, assim, um total de 9.122 pessoas, das quais 6.383 são passageiros.

Por volta da mesma hora chegou de Tenerife também o Sky Princess, que fica na Região até às 17 horas, com 3 .75 passageiros e 1.346 tripulantes, que ruma depois a Southampton.

Conforme informa um comunicado da APRAM, este gigante dos mares esteve a operar cruzeiros para as Caraíbas e vai agora posicionar-se no Mediterrâneo para uma série de cruzeiros com saída de Roma e Barcelona. “Neste cruzeiro de 13 noites, iniciado em Fort Lauderdale a 14 de abril, o navio traz a bordo, 3.108 passageiros e 1.393 tripulantes”, adita ainda.

Vindo de Tenerife, este estreante chegou à capital madeirense pelas 09 horas, partindo só às 18h30 para Málaga, depois de uma escala de 9 horas. Seguir-se-á Barcelona, onde termina a viagem no próximo dia 27.

Esta terça-feira, é dia de estreias no Porto do Funchal, que ao principiar da manhã recebeu um novo visitante, o ‘Celebrity Ascent’.

No entanto, a Pontinha irá acolher mais uma estreia, desta vez do ‘Exploris One’, que deverá acostar pelas 20 horas. Este navio já se chamou ‘Silver Explorer’, mas mudou de nome depois de ter sido comprado pela ‘Exploris Expeditions’, em dezembro de 2023.

Consigo traz 37 passageiros e 94 tripulantes, que antes estiveram em La Palma.

Da Madeira só partirá no dia seguinte às 14 horas, com destino a Ponta Delgada, nos Açores. Neste momento, este navio encontra-se a visitar as Desertas.

Em fundeadouro está ainda o megaiate ‘Rio’, que está a fazer uma escala de 217 horas. Chegou na tarde de ontem, de Gibraltar, com 12 tripulantes. Sai no primeiro dia de maio, às 17h00, com destino ao Porto Santo.