Dia da criança: CRESCER dinamiza atividade na Quinta da Caldeira - Centro de Equitação

O CRESCER - Centro de apoio ao desenvolvimento infantil assinala o dia da criança com uma atividade na Quinta da Caldeira - Centro de Equitação com Fins Terapêuticos, no dia 1 de junho.

“As crianças poderão experienciar diferentes atividades na natureza, desde o cuidado aos animais até aos passeios. Pais e crianças vão ter também a oportunidade de experienciar uma aula de yoga em família, para além de atividades de equitação e da apresentação do nosso novo membro da Quinta, o pônei Pluto”, pode ler-se em nota enviada à redação.

Esta atividade é dirigida às crianças que frequentam a Quinta da Caldeira e o Crescer e necessita de inscrição prévia para o mail: crescer.cadi@gmail.com.