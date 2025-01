Bom dia!

O calvário de Rui Viana está longe do fim. O madeirense de 21 anos foi detido há dez meses, em Jacarta, com droga e condenado a uma pena de 13 anos e meio de prisão. Desde outubro que o seu advogado pede que o jovem seja extraditado para Portugal. Ainda não obteve resposta.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o ‘Chão dos panelos’. A paisagem do Chão da Ribeira é dominada pelo verde de sempre e por algumas novas construções que nasceram entre os velhos palheiros. Mas a tradição do panelo resiste: amanhã volta a cheirar a cozido farto, servido na rua sobre uma toalha de couves.

Saiba ainda que Xutos voltam ao Porto Moniz e que Madeira reforça operação em Espanha.

Rigo prepara estátua do Feiticeiro da Calheta é outro assunto de relevo. Obra será instalada até ao verão no centro da vila em homenagem extensiva à filha do poeta popular. “Será um grupo escultórico”, explica ao JM o artista madeirense.

Não perca ainda as Ocorrências: Cadeia para traficante detido três vezes; Mulher atropelada no centro do Funchal.

