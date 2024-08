Bom dia e bom fim de semana!

- No porto do Funchal, a Fragata Bartolomeu Dias vai estar aberta para visitas das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

- A partir das 10h30, nas ruas cidade do Funchal, vai decorrer uma caminhada pela Venezuela, seguida de concentração.

- No salão nobre da Câmara Municipal de Santana, às 15h00, realiza-se o II Fórum Municipal da Juventude de Santana, com o tema ‘Inteligência Artificial: Realidade Atual’.

- A partir das 16h00, o Calhau Beach Club promove a festa Tropical Beats com os DJs DOXA, Nelson Caires, Ivanhelio e Peete Moss.

- Na Festa Gastronómica do Caniço, à 19h00, o showcooking ‘Espada de Cebolada’ com a ‘Biqueira’. A animação estará a cardo do Grupo Cultural Cuniburo (Equador); Catarina Melim e DJ João Canada.

- Às 19h00, na Praça do Município, Funchal, tem lugar uma concentração de carácter mundial pela Venezuela.

- Pelas 19h30, na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês, Santa Cruz, acontece o evento integrado no intercâmbio cultural entre o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Fermentões, Coimbra.

- No último dia do Festival A’NORTE, em Santana, a animação arranca às 20h00. O ponto alto é a atuação dos DJs da RFM, Rich Mendes e Diego Miranda.