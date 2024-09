No final de agosto, estavam inscritas no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) 6.670 pessoas. “É o valor mais baixo registado desde setembro de 2004”, releva a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Os dados - hoje conhecidos - são do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e apontam para menos 55 desempregados inscritos entre julho e agosto últimos. Se a comparação for feita entre agosto último e o mesmo mês de 2023, são menos 749 pessoas em situação de desemprego.

“Naturalmente que estes indicadores acompanham o desempenho económico da Região, mas refletem também o esforço do Governo Regional na formação e na capacitação das pessoas que estão inscritas no IEFP”, sublinha Ana Sousa.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude explica que a política do Executivo madeirense privilegia a formação e o incentivo ao empreendedorismo, por forma a fomentar o aparecimento de novos postos de trabalho através dos projetos de criação de empresas.

De acordo com o IEFP, em termos homólogos, as regiões dos Açores e da Madeira são as únicas a refletir a redução do número de desempregados inscritos (-11,9% e -10,1%, respetivamente).

Os maiores aumentos verificam-se nas regiões de Lisboa Vale do Tejo (+8,2%) e Algarve (+7,8%), tendo o valor do todo nacional subido 6,1%.

Segundo a mesma fonte, na comparação entre agosto com o mês anterior, o País apresenta um crescimento do desemprego registado de 2,7%. A exceção vai apenas para as regiões do Algarve, Açores e Madeira que registam decréscimos de -4,0%, -2,3% e -0,8%, respetivamente).