Cerca de 350 das 1.747 mulheres que deram à luz no ano de 2023, desenvolveram sintomas de depressão pós-parto. A doença, refere o psiquiatra Hugo Simião, é considerada a “complicação mais comum da gravidez”. A psicóloga Sílvia Brazão entende que o pai tem “papel fundamental”, mas “também pode deprimir”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Justiça. Assaltante de banco em Câmara de Lobos em julgamento amanhã; Homem acusado de se apropriar de 100 mil euros da HF; Desvio de 236 mil euros do Millennium leva ex-funcionário a tribunal.

Saiba ainda que polícia monta operação especial e prende nove. Ação decorreu na madrugada de domingo e incidiu na Rua das Fontes e Avenida do Mar. Objetivo é combater o tráfico de droga e o crime violento.

Na política, votações de imunidade e censura aquecem Parlamento. O pedido do MP para ouvir quatro governantes e o ‘vice’ da ALRAM deve ser votado quinta-feira. A moção de censura vai a debate segunda.

Receita de 200 milhões com a redução do IVA em suspenso é outro assunto de relevo nesta edição. Albuquerque avisa que a queda do Governo “toca no bolso de toda a gente”. Paralisa a negociação da Lei de Finanças, a progressão de carreiras, o processo de devolução do IRS, os acordos no desporto profissional, investimentos do PRR, entre outros. Pede, por isso, a quem “quer brincar aos partidos” que o faça após a aprovação do Orçamento.

Não perca ainda a Cultura. Festival da Canção Infantil 2025 já conhece os 12 finalistas.