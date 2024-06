Arranca o dia 2, sessão 3 do debate do Programa do XV Governo Regional da Madeira, que tem o seu epílogo amanhã, com a votação.

Por estas alturas entrou-se já na análise setorial e após ontem terem já sido esmiuçadas a Educação e as Finanças, hoje segue-se, sucessivamente, Saúde e Proteção Civil, Economia e Turismo, Agricultura e Ambiente, Equipamentos e Infraestruturas e Inclusão Social e Juventude.

Em causa está a aprovação, ou não, do programa apresentado pelo Executivo de Albuquerque, que agrega 293 medidas que constavam nos manifestos eleitorais dos outros partidos, mas que, mesmo assim, pelos indícios deixados no primeiro dia, não convencem, nomeadamente PS, JPP e também o Chega, com a IL a denotar também ontem uma animosidade acrescida, pessoalizada em Miguel Albuquerque.

Quanto ao PAN, parece adotar uma postura de esperar para ver, apreciando o conteúdo do documento.