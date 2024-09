Cruz Vermelha cria certificado ‘Amigo do Coração’

A delegação madeirense da CVP criou um certificado para as instituições e organizações que estejam abrangidas pelo programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE).

A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP= tem programa para certificação DAE inseridos no Plano Nacional e Regional de Desfibrilhação Automática Externa. Os primeiros quatro já receberam o diploma.

Nesta primeira fase, o certificado criado pela CVP-Madeira foi atribuído com menção de bronze às entidades que já possuíam um programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) da Cruz Vermelha, bem como às que recentemente aderiram a este programa.

O certificado prevê ainda uma certificação de prata aos 10 anos de participação no programa DAE, e uma outra certificação aos 15 anos. Além destes, outros dois espaços adquiriram os equipamentos e foram certificados através da CVP, estando estes quatro organismos inseridos no Plano Regional de Desfibrilhação Automática Externa da CVP.

Rui Nunes, presidente da instituição na RAM, e Décio Alves, formador e técnico responsável pela criação do certificado “Amigo do Coração”, realizaram a cerimónia de entrega dos respetivos certificados a quatro instituições no Funchal, duas delas são instituições novas que passam a integrar Plano Nacional de Desfibrilhação Automática Externa da Cruz Vermelha Portuguesa.

O Lar Dona Olga de Brito, o Lar Margô, o Hotel Alto Lido e o Hotel Baía Azul receberam os respetivos certificados das mãos de Rui Nunes, estando os respetivos espaços e pessoal aptos a realizar atos relacionados com o Suporte Básico de Vida (SBV) com DAE, melhorando e garantindo a resposta à pessoa que não responde e não respira.