A manchete da edição de hoje do JM revela que já passaram mais de 80 dias desde o momento em que foi encontrado morto, no centro de Câmara de Lobos, um homem de 46 anos de idade. Até agora as investigações não apresentaram resultados e a família desconhece quaisquer suspeitos ou detidos. A irmã garante ao JM que apenas viu as fotografias do corpo, mas rejeita a existência de “facadas, orelhas ou dedos cortados”, conforme foi comentado em agosto.

Em destaque, está também o homem acusado da morte da namorada, anteontem, em Machico, foi detido e presente a tribunal. O interrogatório prossegue na segunda-feira.

Nesta edição, saiba ainda que a ACIF admite levar a tribunal a taxa aplicada nas levadas, que a Câmara do Funchal podou 1.933 árvores este ano, e que a transição dos passes GIRO para a rede SIGA continua a registar constrangimentos e filas de clientes.

Na rubrica ‘Lembra-se’, recuamos ao tempo em que os madeirenses chegavam ao Brasil a bordo do Vera Cruz e à Venezuela no Santa Maria.